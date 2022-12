Ostia, spari nella notte: colpi di pistola verso un negozio e contro un portone

Ancora spari nella notte a Ostia. Due gli episodi inquietanti, a mezz’ora di distanza uno dall’altro. Sconosciuti gli autori. Uno contro un negozio, l’altro contro il portone di un palazzo. Entrambi nella zona dei “Lotti”, nella notte tra sabato e domenica.

Colpito un negozio di abbigliamento

Il primo episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte. Qualcuno ha preso di mira un negozio di abbigliamento, di proprietà di uno straniero, di origine rumena, conosciuto alle forze dell’ordine. Uno sparo ha colpito la serranda del negozio in via Vasco De Gama. La serranda, poi, è stata cosparsa da liquido infiammabile e incendiata. I residenti, svegliati di soprassalto e spaventati, hanno chiamato il NUE 112 e sul posto sono intervenuti vigili del fuoco per spegnere l’incendio e i carabinieri per i rilievi del caso.

Gli spari in via Casana

Dopo meno di mezz’ora numerosi spari sono risuonati in via Costanzo Casana. A essere colpito, stavolta, il portone di un palazzo. Anche in questo caso sono stati i residenti a dare l’allarme e, in poco tempo sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Stato del X Distretto. Le indagini sono indirizzate a valutare chi vive e chi frequenta la palazzina. L’ipotesi più plausibile, infatti, è che la persona destinataria dell’intimidazione abiti nello stabile.

Episodi collegati?

Gli agenti dovranno valutare anche se i due episodi possano essere collegati o se, al contrario, possano essere opera della stessa mano. La zona ultimamente è stata tenuta sotto controllo dalle forze dell’ordine attraverso vari blitz, dopo gli spari del 4 novembre scorso, quando i residenti segnalarono alle forze dell’ordine l’esplosione di diversi colpi d’arma da fuoco. Sia gli agenti del X Distretto, sia i Carabinieri hanno setacciato le case popolari, arrestando diverse persone e sequestrando droga, armi e munizioni nei vari interventi delle scorse settimane.

L’ultima operazione era avvenuta il 23 novembre, nelle case popolari comprese tra via Vasco de Gama, via della Paranzella e via delle Gondole, con 100 gli agenti impegnati nell’operazione di questa mattina, tra il personale del X Distretto, il Reparto Prevenzione Crimine, il Reparto Mobile e i Cinofili antidroga.