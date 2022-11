Ostia, nuovo blitz ai lotti: 4 arresti, trovati proiettili e droga (FOTO)

Nuovo blitz da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma – con il supporto di un elicottero del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare – ai “Lotti” di Ostia,nel pomeriggio di oggi, 14 novembre. I militari, a distanza di soli tre giorni dal precedente sopralluogo, hanno effettuato un’altra operazione di controllo con l’esecuzione simultanea di mirate attività di polizia giudiziaria.

Decine di carabinieri in azione

L’intervento massivo, compiuto con l’impiego di numerosi militari dell’Arma, costituisce la naturale prosecuzione di quello svolto venerdì scorso, come noto, finalizzato al ripristino della percezione di sicurezza nella zona, spesso teatro di violenze, di episodi criminali e di spaccio di stupefacenti. L’ultimo episodio è quello del 4 novembre scorso quando i residenti segnalarono alle forze dell’ordine l’esplosione di diversi colpi d’arma da fuoco.

Questo pomeriggio sono state tratte in arresto quattro persone, colte in flagranza mentre cedevano sostanze stupefacenti a tre assuntori, successivamente segnalati alla Prefettura di Roma. Nel corso delle perquisizioni effettuate sono stati rinvenuti, complessivamente, 300 gr. circa di hashish, 60 di crack nonché 35 proiettili “a salve”; un serbatoio per pistola semiautomatica e 17 proiettili di vario calibro, tra cui 9 mm e 380 ACP, il tutto sottoposto a sequestro.

Saranno programmate prossimamente ulteriori azioni straordinarie di controllo da parte dei Carabinieri su Ostia come su tutto il territorio della Provincia di Roma per dare risposta alle esigenze di sicurezza dei cittadini.