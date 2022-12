Triplice omicidio di Fidene, dopo la Meloni il cordoglio dell’ordine dei commercialisti

Nicoletta Golisano è una delle tre vittime dell’agguato di Claudio Campiti, l’uomo che ieri mattina in una riunione di condominio in via Monte Gilberto in zona Fidene a Roma, ha esploso diversi colpi di pistola uccidendo tre donne innocenti. Oltre a Nicoletta sono morte anche Elisabetta Silenzi e Sabina Sperandio. Un triplice omicidio che secondo gli investigatori era premeditato e poteva diventare una strage se l’uomo non fosse stato fermato. Con sé aveva due caricatori e la pistola che aveva sottratto al poligono.

Dopo il ricordo del Presidente Meloni, la nota dell’Ordine dei Commercialisti

Ora è il momento del dolore e dei ricordi di tre donne che si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato, questo è stato il loro unico ‘errore’. Oltre al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha voluto ricordare l’amica con un lungo messaggio su facebook, anche l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma, con una nota ha voluto esprimere cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime.

“La notizia del barbaro assassinio della commercialista Nicoletta Golisano e il ferimento di un’altra collega, Fabiana De Angelis, e l’omicidio di altre due donne: Elisabetta e Sabina, ha colpito profondamente nell’intimo e nella coscienza tutta la comunità dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma”. Scrive in una nota l’ordine dei Commercialisti.

Il presidente Calì vicino alle famiglie delle vittime

“Un fatto inimmaginabile che – scrive Giovanni Battista Calì presidente dell’Ordine – ci provoca dolore per le modalità e l’irrazionalità del gesto che ha portato all’uccisione di Nicoletta e al ferimento di Fabiana mentre svolgevano la loro professione. Esprimo a nome del Consiglio dell’Ordine di Roma e di tutti i colleghi il più profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie di tutte le persone colpite e le più sentite condoglianze ai familiari di Nicoletta Golisano. Troveremo il modo per ricordare adeguatamente il sacrificio della nostra collega.