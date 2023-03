Laura Pausini torna a girare a Ostia, nuovamente al Pontile dopo trent’anni da “La solitudine”. Quando il territorio lidense entra nel cuore, non ci scorda più di lui. Dev’essere quello capitato alla notata cantante italiana, che dopo trent’anni torna a girare un proprio video musicale presso il famoso Pontile. Un’iniziata che tributa la carriera della stessa Pausini, iniziata proprio con il videoclip de “La solitudine” a Ostia e che la portò al successo davanti agli occhi del grande pubblico.

Dopo trent’anni, Laura Pausini torna a lavorare a Ostia

L’annuncio di questo nuovo lavoro della notissima cantante italiana, è stato lanciato da Fiorello durante il suo programma mattutino “Viva Rai 2”. Ieri mattina, 27 marzo 2023, la Pausini è tornata in quel posto magico, dove ben trent’anni fa ha iniziato a muovere i primi passi della sua leggendaria carriera musicale, che l’ha proclamata una delle artiste musicali più affermate del pianeta. Ostia ha sempre portato bene a Laura, tanto che proprio qui girà il video de “La solitudine”, canzone che la lanciò nell’Olimpo della musica e gli fece vincere i primi importanti premi, come la sezione “Novità” del Festival di Sanremo 1993.

L’ultimo album della Pausini, che sarà un tributo alla sua carriera, riparte dal famoso mare di Roma. Infatti, la cantante ha girato ieri mattina il video di “Un buon inizio”, brano che tributa la carriera stellare di quest’artista. Non poteva esserci un buon inizio se non a Ostia, quel territorio magico dove tutto è iniziato e dove la sua voce ha fatto innamorare miliardi di persone in giro per il mondo. Tra i fans lidensi, nessuno si aspettava di vederla al Pontile.

Nessuno si aspettava tantomeno di vederla in azione, mentre girava il video musicale e soprattutto cantava. Laura, su Instagram, ha commentato l’emozione di tornare nel territorio lidense: “Tornare ad Ostia dove nel 93 avevo girato il video de La Solitudine e cantare Un buon inizio”.