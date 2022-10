Ballando con le Stelle 2022, quanto guadagna Rossella Erra: il suo stipendio

L’esuberante ambasciatrice del popolo di Ballando con le Stelle, Rossella Erra, opinionista televisiva che ha conquistato grandi simpatie tra il pubblico del sabato sera nl talent show in onda su Rai 1, condotto da Milly Carlucci, provoca grandi curiosità. Tra le altre domande dei telespettatori c’è anche quella relativa al cachet dell’opinionista.

Indubbiamente si tratta di un personaggio molto forte, si presenta determinata e pronta a dire la sua in qualsiasi situazione, seppure sempre accompagnando le sue prese di posizione da un ampio sorriso. Anche gli outfit così colorati contribuiscono a definire il personaggio che svolge in Ballando con le Stelle il ruolo di presidente dell’anti-giuria. Viene cioè chiamata ad esprimere il giudizio del popolo sui ballerini in gara.

Chi è Rossella Erra?

Rossella Erra è nata a Portici il 17 giugno del 1974, sotto il segno del Cancro. Il suo atteggiamento solare si addice benissimo al suo paese di origine situato lungo la costa del Golfo di Napoli. L’opinionista è sposata da 18 anni con Attilio Russo, ufficiale dell’esercito e ha una figlia Beatrice di 17 anni. Nonostante il suo desiderio di studiare giornalismo, ma alla fine per motivi familiari ha scelto di studiare e laurearsi in Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari.

Quanto guadagna Rossella Erra

Il suo esordio nel mondo del lavoro non è stato in televisione. Rosella ha lavorato per anni come commercialista nel settore imprenditoriale, almeno fino a quando lo studio nel quale era impiegata ha chiuso e ha dovuto cercare un’altra occupazione. In quel momento è arrivata la proposta di lavorare in tv. Ha preso parte al casting di Detto Fatto e da quel momento è iniziata la sua carriera televisiva.

Sul cachet dell’opinionista non si sa molto. Anzi. Non si sa alcunchè. Sicuramente si tratterà di uno stipendio di tutto rispetto, ma non si conoscono dettagli in merito.

Instagram

Ha un suo profilo Instagram erra_rossella sul quale conta17,9 mila follower e dove posta alcune foto di lavoro, ma anche tante immagini di momenti più personali