Chanel Totti festeggia 15 anni, scarta il regalo in concessionaria: è una minicar

Chanel Totti ha compiuto 15 anni a maggio 2022. La secondogenita di Ilary Blasi e Francesco aveva già festeggiato il compleanno in primavera, ma solo ora ha ricevuto il suo regalo, quello che la renderà più indipendente e che ogni adolescente desidera: una minicar tutta per lei!

Una minicar per Chanel Totti

Chanel ha ricevuto una minicar personale, di quelle che possono essere guidate anche da chi ancora non ha preso la patente. La 15enne si è recata in concessionaria, la quale ha documentato tutto tramite il suo profilo social pubblicando foto e video della figlia del Capitano mentre “scarta” il suo nuovo regalo.

“Super consegna nella nostra sede per la fantastica Chanel Totti che è venuta a ‘scartare’ il suo nuovo regalo!”, si legge nella descrizione del video pubblicato. La minicar era “incartata” con fiocchi rossi e gialli, i colori della squadra del papà Francesco Totti.

Un regalo per raggiungere papà Francesco a Roma Nord?

Non si sa se il regalo sia stato fatto da parte di Francesco, di Ilary o da parte di entrambi. I rumor parlano di un regalo tutto giallorosso, da parte del Pupone. Un regalo utile anche per raggiungere Francesco, che ora si è trasferito a Roma Nord per stare vicino alla sua nuova fiamma, Noemi Bocchi. Chanel e il fratello Cristian invece rimangono a Roma sud nella villa di famiglia all’Eur insieme alla mamma Ilary e alla sorella minore Isabel.