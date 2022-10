Francesco Totti si trasferisce a Roma Nord: l’ex capitano e Noemi Bocchi insieme in un locale di Vigna Clara

È ormai noto che Francesco Totti si sia trasferito a Roma Nord, in una casa poco distante dalla sua nuova compagna Noemi Bocchi. La sua simpatia e socievolezza gli hanno già permesso di integrarsi nel nuovo tessuto sociale. Gli abitanti di zona hanno accolto con entusiasmo il nuovo residente che quando cammina per le strade di zona si vede spesso chiedere autografi o selfie.

Totti in giro per Vigna Clara con Noemi

Anche stamattina è stato notato in giro per il suo nuovo quartiere, insieme a Noemi, da “Ricci il salumiere” a Vigna Clara. Non è mancato chi ha immortalato il momento. Una foto pubblicata sul profilo facebook “The Roman Post” nel quale il Pupone sta seduto fuori al locale accanto alla sua compagna Noemi. Gli abitanti i Roma nord hanno accolto con entusiasmo la presenza tra loro dell’ex capitano giallorosso e non manca chi lo ferma per strada per fargli firmare un autografo o scattargli una foto. E Totti si presta, visto il suo carattere gioviale.

D’altro canto Francesco deve anche abituarsi alla nuova vita nel quartiere, dove ha scelto di vivere, in un attico dei condomini “gli Stellari” con vista panoramica su Roma, tre bagni e dieci stanze. Sembra proprio che Totti si sia lasciato alle spalle la vita precedente e si stia inserendo al meglio nella sua nuova realtà.