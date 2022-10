Totti-Blasi, parla l’investigatore Ezio Denti: ‘Nessun coinvolgimento, ecco la mia verità’

La separazione più discussa del momento quella tra Francesco Totti e la showgirl Ilary Blasi, non smette di far parlare di sé. Questa volta al centro dell’attenzione mediatica sono finite le parole dell’investigatore privato Ezio Denti, il quale ha dichiarato di aver indagato sull’ex Pupone per conto della Blasi.

Separazione Totti-Blasi: cosa ha detto Ezio Denti?

Giovedì scorso sul settimanale Nuovo è stata pubblicata un’intervista dell’investigatore privato Ezio Denti, che ha confessato di aver indagato su Francesco Totti per conto di Ilary Blasi. L’avvocato della showgirl però è intervenuto sostenendo che la confessione di Denti fosse una totale fake news. Adesso però arriva un altro colpo di scena.

L’investigatore privato Ezio Denti avrebbe confessato di non essersi mai occupato del caso Totti-Blasi: “Ho provveduto a smentire le illazioni circa il mio presunto coinvolgimento nella vicenda Totti-Blasi rilasciando una dichiarazione a mezzo Adnkronos, già in data 19 settembre 2022…”, ha detto a Fanpage.it.

Denti: “Il tradimento tra Totti e Ilary? Un lavoro dozzinale”

Ma non è tutto, perché l’investigatore Ezio Denti si è poi rivolto all’avvocato di Ilary Blasi: “Perché l’Avvocato Simeone che non ha mai smentito articolo alcuno ha deciso di intervenire solo adesso, dopo più di un mese?”

L’investigatore Denti per le dichiarazioni rilasciate a Nuovo – e poi smentite -, è stato preso di mira sui social, per questo ha poi precisato a Fanpage.it di non avere intenzione di sfruttare la vicenda per farsi pubblicità, dato che per lui, un caso di tradimento di coppia è “poco importante” a livello professionale: “Concludo asserendo che un caso di co**a, seppur eccellente visto che coinvolge Francesco Totti e Ilary Blasi, è per me inezia, un lavoro dozzinale e poco importante…”, ha detto nell’intervista.