Totti, gli auguri per i 17 anni del figlio Cristian: la foto sul maxischermo dell’Olimpico

Sono auguri particolari, quelli che Francesco Totti, per sempre “il Capitano” della Roma, ha voluto fare a suo figlio Cristian per i suoi 17 anni. L’ex numero 10 giallorosso, che oggi non era in tribuna per il derby Roma-Lazio, ha fatto trasmettere, pochi istanti prima dell’inizio della partita, una bellissima foto che ritrae padre e figlio.

Chanel Totti festeggia 15 anni, scarta il regalo in concessionaria: è una minicar

L’immagine ha un significato particolare. Riprende un attimo della giornata in cui Francesco Totti ha detto addio al calcio – quello della serie A – giocato, il 28 maggio 2017. Un foto toccante, che ha fatto emozionare non solo Cristian, arrivato allo stadio con la sorella Chanel, ma tutti i tifosi giallorossi. Poco prima Totti era andato a pranzo con il figlio a Santa Severa, di fronte al Castello, all’isola del Pescatore, nel suo ristorante preferito. Lì avevano festeggiato il compleanno. Ma poi Francesco non era andato allo stadio, dove Cristian ha ricevuto l’inaspettata sorpresa.

Purtroppo ha ricevuto anche quella della sconfitta: la Roma infatti, ha perso 1-0 contro la Lazio. Un compleanno amaro, quindi, quello di Cristian, tifoso – oltre che calciatore – come il papà della Roma sin dalla nascita.