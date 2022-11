Ilary Blasi paparazzata a cena con un uomo misterioso: chi è la nuova fiamma

Ilary Blasi è stata paparazzata mentre era a cena fuori con un uomo misterioso. Mentre Totti prende casa con Noemi Bocchi, l’ex conduttrice de l’Isola dei Famosi potrebbe aver trovato un nuovo compagno. Le foto dei due a cena hanno già fatto il giro del web. Ma ecco cosa sappiamo della nuova fiamma di Ilary Blasi.

Ilary Blasi a cena con un uomo: si chiama Edoardo

La showgirl è stata vista da alcuni fotografi mentre si trovava a cenare insieme a un uomo. A pubblicare le foto il nuovo numero di Diva e Donna. Non si tratta solo di un rumor, questa volta ci sono le prove di un incontro nella notte. L’uomo che accompagnava Ilary Blasi si chiamerebbe Edoardo e farebbe l’immobiliarista. Non emergono dettagli in più sull’identità dell’uomo misterioso.

Francesco Totti e Noemi Bocchi pronti alla convivenza

Se Ilary Blasi si fa vedere difficilmente in giro con qualcuno di nuovo, Francesco Totti ormai non si nasconde più e si mostra anche davanti ai paparazzi. L’ultimo avvistamento è di qualche giorno fa, mentre usciva da una casa con Noemi Bocchi e le figlie, a Roma Nord. La frequentazione prosegue senza intoppi, a parte un divorzio di mezzo. Noemi Bocchi e Francesco Totti sono pronti per la convivenza e stanno cercando la loro nuova casa. Intanto la separazione con Ilary va avanti: mentre l’ex Capitano ha restituito le borse alla ormai “ex”, a lei sono rimasti ancora tutti i Rolex di lui.