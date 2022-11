Isola dei Famosi 2023, torna Ilary Blasi: quando inizia il programma

Qualche giorno fa, Piersilvio Berlusconi in persona aveva rivelato in anteprima una notizia importantissima per il mondo dello spettacolo: la prossima primavera, quindi a breve, tornerà proprio sulle reti Mediaset, su Canale 5, il reality show l’Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi ormai da ben due edizioni. E, ovviamente, la cosa ha fatto molto gola ai colleghi di Dagospia, che su tali vicende stanno sempre ”sul pezzo” come si suol dire. Proprio il giornalista Giuseppe Candela nella sua rubrica A lume di Candela su Dagospia.it ha cercato di indovinare quando dovrebbe andare in onda il programma, salvo ovviamente sorprese dell’ultima ora. Le indiscrezioni sono molto chiare, ad ogni modo: pare infatti che il famoso reality tornerà per i primi giorni di aprile, subito dopo la finale del Grande Fratello Vip prevista per la fine del mese di marzo.

Ilary Blasi di nuovo alla guida dell’Isola dei Famosi: cosa sappiamo

Sempre nella sua rinomata rubrica, Giuseppe Candela ha anche aggiunto che la prossima edizione de L’Isola dei Famosi dovrebbe andare in onda due volte a settimana, come l’anno scorso e l’anno prima, dunque mantenendo la frequenza solita degli appuntamenti previsti: “Il programma verrà guidato ancora da Ilary Blasi con il solito raddoppio settimanale…” Considerando, poi, anche le indiscrezioni raccolte dal settimanale ”Oggi”, la famosa conduttrice, sempre sotto i riflettori per la sua rottura con il Pupone, avrebbe preso in seria considerazioni l’ipotesi di prendersi un anno sabbatico dalla Tv per staccare la spina almeno per un po’. Ma poi ecco che la Toffanin pare sia riuscita nel miracolo di farle cambiare idea.

Franco Terlizzi, chi è l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi coinvolto nell’operazione contro la ‘ndrangheta

Ilary Blasi pronta per la nuova edizione: casting sono già iniziati

Inoltre, sempre nel mondo delle indiscrezioni della carta stampata e non, pare che in quest’ultimo periodo siano ufficialmente iniziati anche i casting per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Al momento, come è ovvio, non si conoscono quali volti Vip saranno presenti nella prossima edizione, ma già si avanzano le prime fumose ipotesi. Ma è ancora troppo presto per fare qualche nome con un minimo di coscienza.