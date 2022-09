Franco Terlizzi, chi è l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi coinvolto nell’operazione contro la ‘ndrangheta

Guai con la giustizia per Franco Terlizzi, l’ex pugile, oggi personal trainer, nonché ex concorrente della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. L’uomo, originario di Bari, è finito in un’inchiesta, in un’operazione contro l’ndrangheta: lui, secondo gli inquirenti, avrebbe fatto da prestanome a Davide Flachi, figlio del boss Comasina Pepè, che è morto a gennaio scorso. E Terlizzi, insieme ad altre 12 persone, è stato fermato perché, stando agli accertamenti, è emersa una vera e propria organizzazione criminale. Tra estorsioni, traffico di droga e armi da guerra, intestazione fittizia di beni.

La carriera come pugile di Franco Terlizzi

Franco Terlizzi è nato a Bitonto il 7 marzo del 1962: ha 60 anni ed è un ex pugile professionista nella categoria Massimi Leggeri, ma anche personaggio televisivo finito sotto i riflettori grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Prima di rimanere coinvolto nella maxi operazione contro l’ndrangheta, Terlizzi lavorava come personal trainer: su Instagram, dove è molto attivo, ha pubblicato fino a ieri post e storie dei suoi allenamenti in palestra, spesso in compagnia del figlio Michael.

La partecipazione all’Isola dei Famosi 2018

Nel 2018 Franco Terlizzi ha partecipato all‘Isola dei Famosi e, in poco tempo, si è fatto apprezzare dal pubblico. Per le sue battute e i suoi scontri con gli altri concorrenti: come dimenticare il battibecco con il naufrago Amaurys Perez? In ogni caso, l’avventura in Honduras si era conclusa presto, prima del previsto, perché Terlizzi era stato costretto ad abbandonare il giorno per problemi di salute.

Chi è la moglie, il figlio Michael

Franco Terlizzi è sposato da oltre 30 anni con Ketty. E dal loro amore sono nati due figli: Michael e Camilla. Michael, come il padre, ha partecipato a un reality, il Grande Fratello, e si è fatto conoscere dal pubblico.