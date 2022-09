Franco Terlizzi fermato per ‘ndrangheta: l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi era prestanome del figlio del boss

Dall’isola dei Famosi ai guai con la giustizia. Franco Terlizzi, ex pugile e personaggio del mondo dello spettacolo, è stato fermato: lui, insieme ad altre 12 persone, è finito sotto i riflettori per un’inchiesta sulla ‘Ndrangheta coordinata dalla dda milanese e condotta dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della Gdf di Milano e Pavia, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma.

Franco Terlizzi come prestanome di Davide Flachi

Stando all’indagine, Franco Terlizzi sarebbe uno dei prestanome di Davide Flachi, figlio del boss della Comasina Pepè, che è morto a gennaio scorso. Gli investigatori hanno chiuso il cerchio e hanno scoperto una vera e propria organizzazione criminale, tra spaccio di droga, intestazione fittizia di beni, estorsioni, traffico di armi da guerra. Un’organizzazione criminale, ora smantellata, in cui figurava anche l’ex pugile Terlizzi.

Chi è, la carriera

Franco Terlizzi è nato a Bitonto, in provincia di Bari, nel 1962. Dopo un’infanzia difficile, ha deciso di dedicarsi allo sport, più precisamente alla boxe, fino a diventare un professionista nella categoria Massimi Leggeri. Dopo una carriera brillante, ha deciso di appendere i ‘guanti’ e di lavorare come personal trainer. Ex pugile sì, ma anche volto noto della televisione: nel 2018, infatti, Terlizzi ha partecipato alla tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi, che poi è stato costretto a lasciare per via di alcuni problemi di salute. Ora, invece, avrà problemi con la giustizia.