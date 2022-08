GF VIP 7, Gessica Notaro dice ‘no’: ‘Non sono adatta al reality’

Gessica Notaro ha detto ‘no’ al Grande Fratello Vip. La donna è finita di nuovo sotto i riflettori: anni fa venne aggredita dal suo ex, il quale la sfregiò con l’acido; ma lei non ha mai perso la voglia di vivere. Gessica partecipò anche alla tredicesima edizione di Ballando con le Stelle. L’ultimo gossip la vede protagonista per avere rifiutato un posto nella casa dei vipponi.

Alfonso Signorini incassa un altro ‘no’

La Notaro ha fatto chiarezza nell’ultimo numero del settimanale Nuovo, dove ha rivelato di essere stata contattata dalla produzione e di aver rifiutato perché non crede di essere portata per un reality simile. “Ho rifiutato tutti i reality show che mi hanno proposto non per partito preso, ma perchè non credo di essere la persona adatta…”, ha detto.

Gessica Notaro: “Vorrei fare uno show comico”

Alfonso Signorini ha ricevuto un altro no. Gessica ha rivelato che guarda i reality show ma che non vi prenderà mai parte: “Preferisco seguirli da casa e nel farlo mi diverto anche molto, visto che spesso ci sono amici e colleghi che vi partecipano…”. Anzi, al contrario, la showgirl ha detto che vorrebbe fare un suo show comico.

Si tratterebbe di un programma comico tipo Zelig o Colorado Cafè: “So bene che il pubblico, pensando a quello che mi è capitato, non si aspetterebbe di vedermi in quella veste: ma a me piacerebbe lanciare il messaggio che puoi sempre ridere nelle cose che ti capitano…”