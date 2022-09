Totti e Ilary Blasi separati in casa da un anno: le ultime novità

La separazione della coppia Vip più famosa, longeva e duratura di sempre, non sarebbe stato un fulmine a ciel sereno a quanto pare. La rottura non è avvenuta all’improvviso ma, come spesso accade, sarebbe scaturita da una serie di crepe insolubile che hanno iniziato a minare il rapporto dopo una scoperta clamorosa da parte del Capitano.

Totti e Ilari: separati da un anno in casa

Ben prima del comunicato dello scorso luglio, che non ha mancato di gettare profondo scompiglio tra i fan di tutto il Paese, i due avrebbero vissuto da separati in casa per almeno un anno. La notizia è fatta trapelare da la Repubblica, che cita alcune fonti vicine all’ex coppia. Una rivelazione piuttosto importante che, se confermata, potrebbe avere un peso molto importante nella controversia legale che attende Totti e Ilary.

Estate movimentata

L’estate è stat piuttosto movimentata per la coppia, in particolare per l’ex Letterina di Passaparola, che solamente negli ultimi giorni è tornata a Roma per affrontare la questione separazione con il suo avvocato di fiducia Alessandro Simeone. Il Pupone, invece, ha deciso di farsi consigliare da Antonio Conte, da anni legale della Roma, e da Anna Maria Bernardini De Pace, specializzata in materia di divorzi.

Una scoperta choc sul telefono di Ilary

Dunque, facendo qualche calcolo, la crisi tra Ilary e Totti sarebbe scoppiata nell’estate 2021: stando alle indiscrezioni, è molto probabile che il mito giallorosso abbia scoperto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie. Successivamente, per il bene dei figli i due avrebbero deciso di restare insieme e dare una chance al loro rapporto. Col tempo, però, le crepe si sarebbero fatte più evidenti, fino a diventare troppo profonde e insolubili.

La nuova fiamma di Totti

Proprio in un momento di spaesamento generale, ecco che Totti avrebbe conosciuto Noemi Bocchi, la 34enne dei Parioli con la quale pare stia vivendo ora una relazione molto intensa. I due si sarebbero conosciuti ad agosto 2021 ad un torneo di padel, passione di entrambi, ma solo tra settembre e ottobre avrebbero approfondito la loro conoscenza.