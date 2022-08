Totti-Blasi, l’ex capitano si affida a Bernardini De Pace: a che punto è la separazione

La rottura è ormai matura, entrambi stanno cercando di rifarsi una vita e di accantonare definitivamente il passato. Ma il passato non è andato del tutto. Soprattutto quando si ha un’eredità comune alle spalle, oltre ai figli s’intende. Di fatto, la separazione non è solamente un processo emotivo ma soprattutto burocratico e – senza dubbio – economico.

Le carte per gli avvocati: nominata anche la matrimonialista

Nominata un’avvocata matrimonialista per portare avanti i lavori sulla separazione con Ilary Blasi. Si chiama Anna Maria Bernardini de Pace, si è occupata di numerosi divorzi tra le star – da Al Bano Carrisi e Romina Power, fino a Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore.

Spartire l’impero Totti-Blasi

Questa, dunque, la professionista a cui si è affidato Francesco Totti che, insieme al suo legale, siederà davanti a Ilary e al suo avvocato. L’obiettivo è chiaro: la spartizione di un vero e proprio impero, composto da numerosi elementi: appartamenti, azioni e quote di società in business trasversali, come quello immobiliare o dell’intrattenimento. Non dimentichiamo che sono incluse anche le ville di Roma e di Sabaudia. A rivelarlo è Novella 2000.

Leggi anche: Ilary Blasi: ‘Aiutatemi, il mio gatto Alfio è scomparso, era a Sabaudia’

Bernardini de Pace e l’obiettivo della spartizione

Ancora un dettaglio: alla base della scelta di chiamare Bernardini de Pace ci sarebbe l’obiettivo di portare avanti i lavori sulla separazione in un modo il meno possibile traumatico e difficile per i figli. Così da non doverli esporre a polemiche e a calvari che spesso accompagnano queste situazioni.

La soluzione per i figli

Non è escluso infatti che potrebbe essere stata lei, tra l’altro, a suggerire di far rimanere l’abitazione principale i tre figli. Pronti entrambi ad alternarsi nella struttura, con tempistiche pattuite con largo anticipo ovviamente. Di fatto, quella della casa che rimane dei figli con i genitori che si intervallano è una soluzione ricorrente proprio nelle cause dell’avvocata, che tra l’altro ha già lavorato con Simeone, il legale di Blasi. Staremo a vedere come andrà a finire.