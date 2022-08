Ilary Blasi: ‘Aiutatemi, il mio gatto Alfio è scomparso, era a Sabaudia’

Prima le vacanze e la fuga per stare lontana dagli occhi indiscreti del gossip, che da quando è stata annunciata la fine del suo matrimonio con Totti non la lasciano stare, poi le tantissime indiscrezioni sulle presunte fiamme. Sui tradimenti e su quella donna, Noemi Bocchi, che avrebbe fatto breccia nel cuore dell’ex capitano della Roma. Ilary Blasi, però, ha preferito il silenzio e ha deciso di staccare la spina, di dedicarsi alla sua famiglia: la vacanza in Africa con i figli, il ritorno nelle Marche da sua nonna, ora qualche giorno di relax in Croazia. Diverse tappe, lontane tra di loro. A queste, inevitabilmente, si aggiunge Sabaudia, lì dove Ilary e Totti hanno una villa e lì dove per anni hanno trascorso la loro estate insieme. Ora i due si ‘alternano’, ma è proprio da Sabaudia che il gatto di Ilary, quello che spesso era finito nelle storie Instagram, tra risate e scherzi, è scomparso.

Scomparso il gatto di Ilary Blasi

“Aiutatemi a ritrovare Alfio, il mio gatto Sphnyx. Si è smarrito in zona lungomare di Sabaudia” – ha scritto Ilary Blasi, poche ore fa, sui social. Con tanto di foto e un numero da contattare, per aiutare nelle ricerche. Chiunque vedesse Alfio, infatti, può chiamare lo 0229060733.

L’amore per i gatti

La showgirl non ha mai nascosto il suo amore per i gatti, soprattutto quelli senza pelo, e ne ha due: Alfio, quello scomparso, e Donna Paola, entrambi di razza Canadian Sphynx, I due felini, tra l’altro, spesso erano finiti al centro di gag simpatiche in casa Totti-Blasi, tra risate e momenti buffi. Che ora non ci saranno più perché i due, dopo 20 anni insieme, hanno deciso di percorrere strade diverse. L’amore è finito, scomparso, per ora non c’è traccia di un possibile ritorno. E non c’è traccia, neppure, di Alfio, il gatto sparito da Sabaudia.