Cane scomparso ad Ardea, l’appello: ‘Shrek è malato, aiutateci, offriamo una ricompensa’

È disperata Lara, non riesce a darsi pace perché la sua casa senza Shrek, un cagnolino che per lei è tutto, è come un figlio, è vuota. Spenta. Il suo amico fedele a quattro zampe è riuscito a fuggire dall’abitazione di Ardea, in località Rio Verde, nella notte tra il 18 e il 19 agosto scorso e da quel momento non è più rientrato. I giorni passano, la preoccupazione cresce.

L’appello per rintracciare il cagnolino

Shrek, che per Lara è tutto, è come un figlio, è scappato di casa nella notte tra il 18 e il 19 agosto scorso. E da quel giorno nessuno lo ha più visto. Una settimana interminabile, di ricerche e di disperazione, ma di Shrek nessuna traccia.

“Noi lo stiamo cercando disperatamente, ma ancora nulla. Abbiamo contattato i cani molecolari che ci hanno dato una traccia” – ci ha spiegato la donna. Il cagnolino, tra l’altro, soffre di epilessia e potrebbe avere crisi al suono di rumori forti.

Come aiutare

Lara vuole diffondere l’appello, far sì che questo arrivi a più persone possibili. Con la speranza che la macchina della solidarietà si metta in moto e Shrek torni a casa. “Offriamo una ricompensa a chiunque ce lo riporti a casa. Lo stiamo cercando da una settimana, senza sosta. Anche un solo avvistamento per noi è di vitale importanza”. Chiunque avesse notizie può contattare Lara e la sua famiglia a questi numeri: 3480059657, 3409448791, 3483225716.