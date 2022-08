Le scompare il cane dal giardino, il disperato appello di Alessia: ‘Torna a casa, Macchia’

Quanto può essere importante un cane? In un periodo, quello estivo, in cui il fenomeno degli abbandoni torna purtroppo alla ribalta, per fortuna c’è chi invece al proprio cane ci tiene e anche tanto.

Ma, in questo caso, purtroppo parliamo di una scomparsa.

Macchia è un Jack Russell di 2 anni. Si era allontanato per curiosità ma poi, spaventato dalla presenza di un uomo, era fuggito, non tornando più indietro.

Montecompatri, in provincia di “Macchia è sparito il 4 agosto verso le ore 20.25 da via Marmorelle, in zona laghetto a, in provincia di Roma “, spiega Alessia Migliaccio, la sua proprietaria. “Siamo disperati, sembrerà difficile da capire, ma lui è la nostra vita”.

La ricompensa per chi ritrova Macchia Alessia ha promesso una ricompensa per chi dovesse ritrovare il suo cagnolino. “Sono disposta a pagare, a dare un’ottima ricompensa purché io possa riabbracciare Macchia”. Dal 4 agosto sto facendo di tutto per ritrovarlo. Lo sto cercando ovunque, abbiamo usato anche i cani molecolari”. Il post di Alessia è stato condiviso centinaia di volte, ma finora del cagnolino non c’è traccia. E Alessia ha dedicato al suo pelosetto una lunga riflessione, che ha fatto commuovere centinaia di persone.

Dedicato a Macchia e a tutti coloro che amano i cani

“Quando vivi con un cane la tua vita è scandita dai suoi ritmi. Dalle sue esigenze. Dal suo stare bene. La simbiosi è immediata. Istantanea. Naturale. Si scambiano le anime e i confini. Un cane entra nel cervello ed occupa i tuoi pensieri, prima ancora del cuore. Poi, velocemente, presidia anche quello…