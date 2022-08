Sfattoria degli Ultimi, il Tar condanna a morte gli animali con un giorno di anticipo: l’ira degli animalisti

Condannati a morte con l’elettroshock. La “sentenza” è arrivata poco fa, con un giorno di anticipo rispetto al previsto. Il Tar del Lazio ha deciso di confermare il provvedimento con cui la Asl Roma 1 con cui ha disposto l’abbattimento dei cinghiali e dei suini presenti alla Sfattoria degli Ultimi nell’ambito della campagna contro la peste suina.

Salvati solo due maialini

Il Tar del Lazio, attraverso un decreto esecutivo, ha disposto che la Asl consenta la detenzione di due soli maiali da affezione, come stabilisce la legge. Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha quindi fissato l’udienza al 12 settembre. In quella data verrà presa una decisione definitiva in merito alla sospensiva.

Nella struttura di via via Arcore a Roma sono ospitati circa 130 suidi. I giudici affermano che non ci sia “seria ragione per derogare alle misure di profilassi e contenimento del virus Psa”.

Possono essere però lasciati due “maiali (sempre che ve ne siano le condizioni e previa precisazione di tutti gli accorgimenti affinché questi godano d’un trattamento consono e non fuoriescano dalla proprietà attorea) ed è tenuta, al contempo, a monitorare lo stato di salute degli altri maiali già sequestrati ed avviati alla profilassi, valutandone la pericolosità attuale ed effettiva e, se del caso, provvedendo per l’abbattimento”.

Le reazioni

“Il TAR Lazio ha deciso un giorno prima sulla sorte degli animali de La Sfattoria Degli Ultimi: vanno uccisi. Nessuna sospensiva dell’ordinanza. Ormai è evidente che qualcuno vuole, purtroppo, una rivolta sociale. Ne prendiamo tutti atto”, ha dichiarato il noto animalista Enrico Rizzi.

Sui social, non appena si è diffusa la notizia, è scoppiata la rivolta. “Non ci arrendiamo”, “Faremo le barricate”, “Questo è il momento di farci sentire”, “A chi giovano questi abbattimenti?”. Centinaia i commenti indignati provenienti da tutta Italia da cittadini e associazioni.