Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno un accordo: ecco quando usciranno allo scoperto

Morto un papa se ne fa un altro. Deve essere quello che ha pensato il Pupone dopo la rottura con Ilary, dal momento che non si è scoraggiato, anzi…la sua nuova love story con Noemi Bocchi sta andando a gonfie vele: i due non sono ancora usciti allo scoperto e a quanto pare un motivo c’è! Il calciatore e la sua nuova fiamma avrebbero stipulato un accordo segreto, ma quale? Curiosi?

Le vacanze di Totti e Bocchi

Diversamente dalla Ilary, Totti è rimasto ancorato alla Capitale per le vacanze, fino al suo trasloco nella villa di Sabaudia, dove da sempre trascorre le sue vacanze estive. Come ben sappiamo, i suoi figli lo hanno raggiunto dopo il viaggio in Africa con la madre, ma oggi il Pupone è tutto solo nella grande casa vista mare. Solo sì, ma non troppo! Infatti pare che Noemi Bocchi sia nei pressi del litorale romano, precisamente al Circeo dove avrebbe affittato una casa per rimanere nei pressi della sua nuova dolce metà.

Noemi Bocchi braccata dai paparazzi

Addirittura, tra i tanti, c’è chi assicura di aver visto la nuova fiamma di Totti assieme a un grosso ceffo, quella che potrebbe essere una guardia del corpo, forse ingaggiata per far vivere alla 34enne romana le sue vacanze in santa pace, lontana da curiosi e paparazzi che di certo non vogliono mollare la presa, ora che la palla ancora scotta.

L’idea del Capitano

L’ex calciatore della Roma e Noemi Bocchi, quindi, sarebbero costretti ad incontrarsi a largo, a bordo di uno yatch che, secondo le indiscrezioni, sarebbe stato affittato proprio da Francesco Totti per i suoi incontri clandestini con la ragazza. Alcune fonti hanno dichiarato di averla vista salire a bordo del panfilo e rimanerci diverse ore in compagnia del Pupone.

L’accordo segreto

La vera notizia, comunque, è che nelle ultime ore è uscito fuori un accordo segreto che Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero stipulato fra loro. Pare che il ”core” dell’accordo sia il seguente: la coppia uscirà ufficialmente allo scoperto solamente quando l’ex calciatore sarà separato da Ilary Blasi, con tanto di carte che lo attestino. Ad ogni modo, e pratiche del loro divorzio al momento non sembrano esser state ancora avviate e la faccenda sembra essere ancora lunga.