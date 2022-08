Totti e Noemi Bocchi: nuovi incontri segreti al Circeo, a casa di lei con la figlia Isabel

Sembra proprio che Francesco Totti non riesca a stare lontano da Noemi Bocchi e stavolta l’incontro è stato documentato con foto.

Totti è stato sorpreso al Circeo sotto casa della Bocchi

L’ex capitano della Roma ha raggiunto la sua presunta fiamma nella casa del Circeo, dove sta trascorrendo le vacanze estive.

A “beccare” per la terza volta in due mesi il calciatore che entrava nella residenza della Bocchi è stato il settimanale “Chi”. Stavolta è stato visto entrare alle 22 e 30.

Un comportamento quello di Totti che viene considerato da molti insensato, soprattutto in vista della separazione da Ilary Blasi e dei numerosi interessi in gioco, ma forse all’ex capitano giallorosso non interessa più.

Ilary è in Croazia con la piccola Isabel

Dal canto suo iIlary sembra essere ormai lontana da questi pensieri e prosegue le sue vacanze estive. Con la figlia più piccola Isabel, la conduttrice ha raggiunto la Croazia per stare insieme alla sorella Silvia che si trova in barca con in marito, le figlie e lo zio.

Nonostante in molti, anche amici, avevano cercato di attribuire alla conduttrice dell’Isola dei Famosi, la fine del matrimonio – a causa di presunti messaggi che la showgirl avrebbe ricevuto, ma dei quali non si ha traccia -, delle uscite di Totti si ha traccia.. fotografica ormai.