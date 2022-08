Noemi la cantante scambiata per la ‘fiamma’ di Totti. E lei risponde sui social

La rottura tra Totti e Ilary ha veramente segnato un’epoca mediatica, e i fan della coppia più acclamata di sempre di certo non l’hanno presa benissimo. Il gossip continua a riempire pagine e pagine di giornali, e intanto c’è chi si scaglia contro la Bocchi, in parte odiata dai fans per essersi frapposta tra Il Pupone e la bella Ilary.

Il fraintendimento su Noemi

Ovviamente si tratta di scelte deliberate, dove la giovane romanordina non ha imposto nulla, però la rabbia è tanta nel pubblico e in molti le hanno scritto in questi ultimi tempi. C’è chi ancora sogna un rientro della coppia, una pacificazione – improbabile a quanto pare. E c’è chi, invece, ha preso ormai si è schierato, per l’uno per l’altro fronte.

Il post su Twitter

E poi, c’è chi ha sbagliato anche persona. C’è stato nelle ultime ore, ad esempio, chi si è scagliato contro Noemi sì, ma la cantante, probabilmente per un errore tag. Su Twitter, infatti, un’utente indignata dal comportamento di Noemi Bocchi sbaglia il tag e si rivolge alla cantante che, divertita dall’errore, commenta: ”Io al massimo vi posso cantare una canzone”.

La telenovela infinita tra Totti e Ilary

In una sorta di telenovela infinita, ecco ora che i giornali si contendono quelle poche notizie che ogni giorno vengono raccolte sull’ormai ex coppia in un crescendo di dettagli e curiosità.

Anche perché se da una parte la relazione tra l’ex numero 10 della Roma e Noemi Bocchi, sembra ormai scontata, sull’altro fronte c’è ancora un grande mistero. Chi sarà il nuovo amore di Ilary?