Noemi Bocchi, parla Tommaso Eletti: ‘Io avevo perso la testa per lei, non sapevo di Totti’

Noemi Bocchi è ormai una delle donne italiane più chiacchierate di questa stagione. Per sua fortuna o sfortuna è finita in un’onda mediatica che faticherà a placarsi. A meno che, uno dei due non smentirà la cosa. Ma anzi, sembra non essere questo il caso. Il calciatore e Noemi vengono sempre più paparazzati “insieme” o negli stessi posti. Alcuni, addirittura, hanno pensato che fosse incinta. E c’è chi parla, e ‘spunta’ chissà se per fare audience o perché davvero la donna è sempre voluta da tutti..

Noemi e Tommaso Eletti

L’ex gieffino Tommaso Eletti, prima partecipante di Temptation Island con la sua fidanzata molto più grande di lui, ha detto, a in un’intervista a DiPiù, che per un periodo “si era preso una cotta per Noemi Bocchi e che però non era andata a buon fine”. Infatti, pare che Tommaso si fosse dichiarato a lei ma che “lei non fosse pronta, perché voleva solo pensare ai figli”. Le parole del ragazzo descrivono Noemi in modo diverso da quanto, a volte, si dice. “Non è una mangiauomini, dopo che è finito il suo matrimonio aveva altro per la testa. Non so se stia con Totti, non me l’hanno mai detto. Se così fosse, non è una cosa che ha preso alla leggera”.