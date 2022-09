Lenor modifica lo spot con Ilary Blasi: sul comodino ‘sparita’ la foto di Totti

Lenor ha modificato (ancora una volta) lo spot pubblicitario del detersivo, quello che ha come protagonista Ilary Blasi. Dopo la separazione da Totti l’azienda aveva pensato bene di ‘cambiare’ la pubblicità e di sostituire quella dichiarazione “Lenor ammorbidente e perle insieme, un matrimonio perfetto”. Dichiarazione che un po’ andava a ‘cozzare’ con la situazione: Totti e la conduttrice Blasi, dopo 20 anni insieme, hanno deciso di separarsi. E quel matrimonio, che sembrava perfetto, è giunto al capolinea. Da qui, quindi, la decisione di modificare la parola ‘matrimonio’ con profumo perfetto. Ora, però, a distanza di mesi, è arrivato un altro cambiamento.

Niente foto di Totti nello spot della Lenor

Francesco Totti è ‘sparito’ dalla vita di Ilary Blasi. E anche dalla pubblicità della Lenor. La foto che ritraeva insieme l’ex capitano della Roma e la moglie, quella messa ben in mostra sul comodino, è stata rimossa. Nel nuovo spot, infatti, Ilary è sdraiata a letto, avvolta dalle lenzuola che profumano grazie a quell’ammorbidente, ma accanto a lei, sul comodino, non c’è più la foto di Totti. Quella cornice è sparita. Un po’ come il loro amore, che è giunto al capolinea dopo tanti anni trascorsi insieme.