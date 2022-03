Marco Melandri, chi è l’ex moglie Manuela Raffaetà: vita privata, figlia, Instagram, altezza, origini e data di nascita

Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e tra di loro quest’anno ci sarà anche Marco Melandri, l’ex pilota che ha fatto parlare molte di sé, prima per il Covid, poi per la separazione dalla moglie Manuela.

Chi è Manuela Raffaetà, la biografia

Manuela Raffaetà per anni è stata al fianco di Marco Melandri, padre della sua bambina Martina. Lei, classe 1984, è nata il 28 luglio sotto il segno zodiacale del Leone, è una bellissima modella, originaria di Tione di Trento, un paese piccolo tra le Dolomiti e il Lago di Garda. Fin da piccola ha lavorato come ombrellina e indossatrice e durante il Motorshow di Bologna nel 2004 ha incontrato e conosciuto Marco Melandri.

La storia d’amore con Marco Melandri

Da quell’incontro al Motorshow di Bologna Marco e Manuela non si sono più lasciati. Dal 2005, infatti, hanno iniziato una relazione e dal loro amore il 19 luglio del 2014 è nata la splendida Martina. Ora che Marco Melandri, però, sta per partire per sbarcare in Honduras come naufrago dell’Isola dei Famosi, i due hanno annunciato la separazione: a quanto pare vivono separati già da un anno. La coppia, insieme, ha vissuto a Ravenna.

Chi è Marco Melandri

Marco Melandri è nato a Ravenna il 7 agosto del 1982 ed è un pilota motociclistico italiano, campione del mondo della classe 250 nel 2002. Ma non solo. E’ primatista italiano di vittore nel Campionato mondiale Superbike con 22 successi ed è soprannominato Macio. Ha incominciato la carriera nelle gare ciclistiche della BMW a soli 5 anni, poi è stato scoperto da Loris Reggiani e nel 1996 ha vinto la Coppa Honda. Da lì un successo dopo l’altro al motomondiale nella classe 125 e in quella 250. Nel 2003, però, ha firmato con il team Fortuna Yamaha per la MOTO GP, una stagione non facile segnata da due infortuni gravissimi che lo hanno bloccato. Ma non certo fermato perché la sua carriera è brillante, fatta di premi, di trionfi e di podi. Nel 2010, tra l’altro, ha annunciato il suo passaggio nel Mondiale Superbike e l’anno seguente, a Phillip Island, ha ottenuto il suo primo podio.

Instagram e curiosità di Manuela Raffaetà

Tornando a Manuela, invece, sappiamo che ama praticare sport e che le piace cucinare. Sa sciare e sua sorella Roberta è un’insegnante di sci. Su Instagram, dove sfoggia tutta la sua bellezza, è seguitissima: con l’account @manumm.33 vanta oltre 26 mila followers.