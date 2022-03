Patrizia Bonetti: chi è, età, oggi, fidanzato, Grande Fratello, Facebook, Instagram, Isola dei Famosi 2022, padre

Patrizia Bonnetti: ecco una dei nuovi naufraghi ufficiali che approderanno in questa puntata sull’Isola dei Famosi. L’appuntamento è nuovamente per stasera e, alla conduzione, troveremo come sempre la bionda Ilary Blasi. Gli opinionisti sono Vladimir Luxuria e Nicola Savino, mentre l’inviato speciale è sempre Alvin. Tra tensioni e litigi stanno per arrivare dei nuovi concorrenti ufficiali: tra loro Patrizia Bonetti. Ma conosciamola meglio!

Patrizia Bonetti: Chi è oggi

Patrizia è una modella e web influencer italo-cubana, ha 26 anni, è nata il 30 settembre 1995 a L’Avana. E alta 177 cm e, in passato, ha partecipato al Grande Fratello. E una delle “sexy girl della tv italiana” annunciate nel suo settimane da Alfonso Signorini. Patrizia si è trasferita molto giovane a Roma per inseguire il suo sogno di fare la modella: da allora ha scalato il gossip finendo spesso al centro delle chiacchiere. Oltre che la modella Patrizia è un’influencer, ha un profilo Instagram con migliaia di follower. Non solo: è stata anche ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque in qualità di opinionista.

Fidanzato

Patrizia è indubbiamente una bellissima ragazza e ha fatto perdere la testa a tantissimi uomini. Tra i suoi ex ufficiali si annoverano l’imprenditore Gianluca Vacchi, l’ex marito di Anna Falchi, Stefano Ricucci (finita in modo disastroso, con un processo per violenze). Ma a loro si aggiungono alcuni rumors: Claudio D’Alessio (figlio del noto cantante) e Fabrizio Corona.

L’aggressione con Aida Yespica

Ma non solo conquiste: la modella è stata anche protagonista di un episodio non molto felice, avvenuto nel 2019. La modella era in giro con l’amica Aida Yespica quando è stata aggredita brutalmente da alcune donne “armate di caschi”, le quali hanno circondato Patrizia e l’hanno colpita ripetutamente. Di questo fatto ne parlò proprio Fabrizio Corona. A Pomeriggio Cinque Patrizia raccontò che le avevano anche strappato i capelli. Non solo: erano presenti degli uomini che non fecero nulla per difenderla (sempre stando a quanto racconta la modella).

Instagram

Essendo un’influencer Patrizia è davvero molto attiva e seguita su Instagram: il suo account ufficiale è pattibonetti e conta 136mila follower.

