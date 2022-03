Isola dei Famosi, Ilary Blasi confessa: ‘Il mio naufrago preferito è…’

Isola dei Famosi: Ilary Blasi ha una preferenza? La bionda conduttrice potrebbe già avere il suo “cocco”, nonostante la sedicesima edizione sia cominciata davvero da poco. Dopo le voci sulla presunta crisi del suo matrimonio, di cui abbiamo avuto modo di parlare in un altro articolo, Ilary Blasi afferma di essere prontissima a concentrarsi sul reality. E non è l’unica: anche l’inviato speciale, Alvin, guarito dal Covid è pronto a scendere in campo.

Cambiamenti e concorrenti

Ci sono stati cambiamenti, quest’anno, nella struttura del gioco: i concorrenti ora possono giocare anche in coppie. Le prove, invece, saranno anche quest’anno: la prova duello, la prova salvataggio e la prova immunità. I naufraghi sono però già tutti pronti a battersi per raggiungere l’agognato premio: 100mila euro in gettoni d’oro (50mila saranno destinati alla beneficenza). Tanti i nomi famosi che saranno presenti in questa edizione: Antonio Zequila, Floriana Secondi, ma anche Ilona Staller, Nicolas Vaporidis e molti altri. Cè anche chi è neofito dei reality come Blind, il rapper che entrerà proprio stasera come concorrente ufficiale. Tanti anche gli ospiti interessanti, come Cecilia Rodriguez, della quale il papà e il fratellino sono in gara, ma anche Delia Duran. Ma chi ha conquistato la bionda conduttrice?

Isola dei Famosi: Ilary Blasi ha un “cocco”?

Ilary Blasi lo confessa a Tv Sorrisi e Canzoni: ha già il suo preferito. Anzi, i “suoi” preferiti, perché si tratta di più di uno. «Sicuramente Ilona Staller. Ha fatto altri reality ma non in Italia. Vediamo che atteggiamento avrà. Sono molto simpatici Guendalina e il fratello: hanno una bella energia. Poi rivedremo Floriana: dopo il Grande Fratello, che ha vinto, non ha più fatto reality. Mi incuriosiscono anche I Cugini di Campagna», queste le sue parole.

