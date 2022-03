Jeremias Rodriguez su Nicolas Vaporidis: ‘Mi sta sul ca**o’. Il retroscena sull’Isola dei Famosi

Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis: aria di tempesta sull’Isola dei Famosi! Se c’è la “coppia che scoppia” Floriana Secondi-Antonio Zequila, di cui abbiamo avuto modo di parlare in un altro articolo, anche chi non è “legato” sembra pronto a esplodere. E’ il caso del piccolo Rodriguez, che non nasconde la sua antipatia nei confronti di Nicolas. La motivazione? Una “mancanza di educazione” da parte dell’attore, almeno secondo Jeremias. Proprio quest’ultimo si è sfogato con Estefania, la quale fa coppia con Vaporidis. Ma scopriamo cosa è successo.

Jeremias Rodrriguez e Nicolas Vaporidis: “Mi sembra un motivo valido”

La tensione tra Jeremias e Nicolas non è di certo sfuggita ai telespettatori, che lunedì 21 marzo hanno assistito alla nomination fatta dal fratello di Belen nei confronti dell’attore. Vaporidis, tuttavia, è risultato immune e quindi non è finito al televoto, ma ciò non ha calmato l’argentino. Il mancato saluto proprio non gli è andato giù: “L’unica persona che entrata e non mi ha salutato è Vaporidis, niente. Mi sembra un motivo valido, non c’è altro. La scelta l’ho presa da solo, ha salutato mio padre, a me no”.

Lo sfogo con Estefania

Ma Jeremias non si è fermato allo sfogo con Estefania: alla fine della puntata è sbottato e ha mandato a quel paese Vaporidis. Ecco quello che ha detto alla naufraga in coppia con Nicolas: “Gli ho fatto così con la mano, non me l’ha data, già mi sta sul ca**o. Gli ho fatto l’occhiolino e non mi ha guardato neanche, e così ho detto vaff**ulo ciao, nominato. Mio padre a fianco l’ha salutato, io sono rimasto con la mano così. Era successa questa roba, poi a me interessano queste cose, è educazione”.

