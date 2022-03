Pesante lite all’Isola dei Famosi, Floriana e Zequila in crisi: ‘Statti zitta!’

Lite sull’Isola dei Famosi: ecco cosa è successo tra i naufraghi più chiacchierati d’Italia. Il programma non è iniziato da tantissimo e ha al timone la bella e bionda Ilary Blasi, ma qualcuno dei concorrenti è già ai ferri corti. Come andrà a finire? Cosa accadrà nelle prossime puntate? Intanto riviviamo un attimo la discussione che c’è stata tra Floriana Secondi e Antonia Zequila.

Lite sull’Isola dei Famosi: Floriana contro Antonio

L’ex vincitrice del Grande Fratello e l’attore sono stati legati da una corda di un metro e mezzo: tale legame, attivo 24 ore su 24, va stretto a entrambi. E, come era prevedibile, si accende presto un diverbio. Il problema, in questi casi, è dove conciliare la propria quotidianità e i propri desideri con quelli di un’altra persona: così Antonio voleva andare a fare un bagno, ma Floriana rifiuta. Difficile dire chi dei due abbia ragione: “E’ da stamattina che siamo in acqua – si lamenta l’ex vincitrice, poi spiega poi di avere problemi fisici – Adesso dobbiamo anche andare a fare le surfate legati con la corda? Slegati e pagherai le conseguenze”.

Come finirà?

Ma anche Antonio non ha tutti i torti: “Però stai per un attimo zitta. A te non piace che io vada a nuotare e a me non piace che parli sempre, ok? Parla un po’ di meno… non accetto le persone aggressive perché io sono una persona molto tranquilla”. Floriana afferma che la sua è sincerità. Tra i due come finirà? Avevano detto di stimarsi molto, riusciranno a far pace?

Leggi anche: Ilary Blasi racconta la presunta crisi con Totti: ‘Ecco perché non ho risposto subito’