Ilary Blasi a terra durante la diretta dell’Isola dei Famosi: il dolore era troppo forte

Ilary Blasi: c’è stato un problema durante la diretta della scorsa puntata dell’Isola dei Famosi. Vediamo cosa è successo e come si è risolta la problematica.

Ilary Blasi: cosa è successo alla conduttrice?

L‘Isola dei Famosi è finalmente partita: Ilary Blasi, al timone, ha già fatto parlare di sé diverse volte. Ora torna alla ribalta, mostrando, però, la sua capacità di problem solving: la bionda showgirl, infatti, è stata vista sdraiata a terra più volte nel corso della puntata. Cosa le è successo? Niente di grave, per fortuna.

Problemi alla schiena

Neppure i vip sono immuni alle problematiche più comuni: è il caso di Ilary Blasi che, nel corso della diretta, ha avuto un forte mal di schiena. Per risolvere il problema, confessato dalla stessa conduttrice probabilmente per tranquillizzare chi l’aveva vista stesa a terra, Ilary si è fatta portare uno sgabello.

Le lacrime di Cicciolina

Non è stato l’unico elemento che ha “colpito” la showgirl: in modo metaforico, infatti, Ilary è rimasta colpita anche dal racconto di Ilona Staller, in arte Cicciolina, che durante la scorsa puntata è scoppiata in lacrime. L’ex porno star, infatti, ha rivissuto un momento davvero drammatico della sua vita e che riguarda anche l’amatissimo figlio Ludwing.

Leggi anche: ‘Un grande pescione’, flirt e battutine tra Ilona Staller e Marco Melandri: ecco cosa sta accadendo sull’Isola dei Famosi