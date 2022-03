‘Un grande pescione’, flirt e battutine tra Ilona Staller e Marco Melandri: ecco cosa sta accadendo sull’Isola dei Famosi

E’ iniziata l’avventura dei naufraghi all’Isola dei Famosi già alle prese con le prime prove da affrontare. Lunedì scorso infatti i concorrenti sono sbarcati nel bellissimo arcipelago dell’Honduras sotto la guida – a oltre 10mila km di distanza – della conduttrice Ilary Blasy. Sul posto invece, a seguire invece da vicino i protagonisti del reality, c’è Alvin. Ma come è iniziata l’avventura dei naufraghi? Inutile dire che, a pochi giorni dal via della nuova edizione, l’Isola sta già facendo parlare di sé.

Momento “hot” tra Ilona Staller e Melandri: è già flirt?

Tra i concorrenti dell’edizione 2022 ci sono anche l’ex pilota di Moto GP Marco Melandri e l’ex regina del porno conosciuta con lo pseudonimo di Cicciolina. Tra i due, pronti-via, c’è già stato un momento hot con uno scambio di battutine che non è sfuggito ai telespettatori. «Sarebbe bello un grande pescione», dice la Staller. I due sono in acqua per cercare di pescare e l’allusione scatta subito. Melandri però resta ‘tranquillo’ e cerca di affinare la tecnica.

Clicca qui ver vedere il video

La coppia di naufraghi le tenta davvero di tutte: prima prova a mano a catturare gli animali ma niente da fare. Poi ci prova con una rete improvvisata ma anche qui il tentativo non dà gli effetti sperati. Alla fine, sconsolati, rinunciano.

La preferita di Ilary Blasi

Ilona Staller è peraltro una delle concorrenti preferite della conduttrice del programma. Lo ha ammesso la stessa Hilary Blasi Ilary Blasi a Tv Sorrisi e Canzon. «Ha fatto altri reality ma non in Italia. Vediamo che atteggiamento avrà», ha dichiarato infatti la show girl come vi abbiamo raccontato in questo articolo.