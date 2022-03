Lacrime in diretta all’Isola dei Famosi, Ilona Staller: ‘Volevano togliermi mio figlio’

Ilona Staller: è shock quello che ha detto in diretta dall’Isola dei Famosi. La celeberrima ex porno star “Cicciolina”, nome d’arte di Ilona Staller, è scoppiata a piangere in diretta. Le sue parole hanno commosso anche la conduttrice, Ilary Blasi. “Hanno provato a togliermi mio figlio”, queste le parole, soffertissime, che ha detto durante la seconda puntata. Vediamo maggiori dettagli.

Ilona Staller scoppia a piangere in diretta

Non è la prima volta che i naufraghi dell’Isola si aprono e mostrano le loro fragilità: sarà la situazione, lo stretto rapporto, la convivenza 24 ore su 24… qualsiasi sia il motivo sono molte le star che si raccontano. E, tra loro, c’è anche Ilona Staller: nel suo racconto un episodio che l’ha segnata nel profondo e che riguarda l’amatissimo figlio Ludwing.

“Mi sentivo morire”

«Per me è stato un episodio doloroso», dice Cicciolina nella puntata di giovedì sera. Scoppia a piangere mentre rivive, parlando, il momento in cui hanno tentato di toglierle il figlio. «È stato massacrante mi sentivo veramente morire. Sono dovuta andare da un dottore allora, avevo perso tantissimi chili, non stavo bene. Quando io ho viaggiato per andarlo a prendere, in aereo guardavo fuori dall’oblò dicendomi che se fossi caduta in mare non avrei sentito nemmeno dolore. La cosa è durata svariati mesi per riuscire a riprendere dall’America».

