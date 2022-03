Una storia terribile quella che ha interessato una ragazzina di appena 15 anni, picchiata dalla madre se non tornava a casa sempre con il massimo dei voti. Le violenze andavano avanti da diverso tempo, da quando la giovane aveva solamente 10 anni. L’incubo è finalmente terminato quando la 15enne ha trovato il coraggo di denunciare tutto e raccontare le violenze poste in essere dalla madre. La signora, classe 1985 e di origini cinesi, attualmente è agli arresti domiciliari. Misura chiesta ed ottenuta dalla Procura di Roma, la donna dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia aggravati.

Bimba picchiata dalla madre se non prendeva 10 scuola

Stando a quanto riportato da Repubblica, le giornate della bambina — che oggi è un’ adolescente — erano un vero e proprio incubo: scandite da dodici ore di studio e sport, sempre sotto il rigido controllo materno. E soprattutto, se la performance della giovane era giudicata non all’altezza, se non prendeva sempre tutti 10 a scuola, ecco che scattavano le severe punizioni.

La donna era giunta persino ad immergere la testa della giovane in una bacinella di acqua gelida, legarle le mani dietro la sedia lasciandola immobile per ore oppure, talvolta, impedirle di dormire; ecco alcuni esempi di quanto ha dovuto subire la ragazzina nel corso degli anni.

La tremenda confessione della ragazzina

Proprio grazie ad uno di questi terribili episodi la violenze sono venute a galla. In particolare, la confessione sarebbe avvenuta durante una lezione di spagnolo, quando la giovane si sarebbe accasciata sul banco e addormentata. Alle domande della professoressa sulle motivazioni del gesto la ragazza avrebbe confessato quanto la madre le faceva subire.

Putroppo a parlare anche i lividi presenti sul corpo della ragazzina. Infatti, quando non portava a casa il famigerato 10 la madre, come se non bastasse, era solita picchiarla. Ascoltata la ragazzina, la docente ha poi chiamato il Telefono Azzurro riportando le parole della giovane anche rispetto all’indifferenza del compagno della madre che — stando alla testimonianza della 15 enne — si tratterebbe di un avvocato.