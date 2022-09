Flavio Briatore: ‘I poveri non creano posti di lavoro, i ricchi investono’

“Chi crea ricchezza sono le aziende, il ricco investe“. Queste le parole di Flavio Briatore in un’intervista a mediawebchannel.it. L’imprenditore ha pubblicato un estratto del video su Instagram, dove la maggior parte degli utenti ha condiviso il suo pensiero. Non si può dire lo stesso per Twitter, dove Briatore è stato travolto dalle critiche.

Briatore: “Invece di ringraziarti, rompono anche il c…”

Flavio Briatore infiamma il web. Il manager ha pubblicato su Instagram un estratto di un’intervista in cui dice: “Chi crea ricchezza sono le aziende, gli investimenti. Io non ho mai visto un povero creare posti di lavoro. Ricchi cosa vuol dire? Il ricco non è uno che va in barca ai Caraibi, investe sempre”.

“Noi siamo partiti con 10 milioni di fatturato, ora fatturiamo 140 milioni e abbiamo 1500 dipendenti. Invece di ringraziarti, rompono anche il c… Il paese vero è questo qui, c’è una rabbia sociale enorme”, aggiunge chiedendo ai follower un parere sull’argomento: “Vorrei sapere cosa ne pensate nei commenti”.

Le critiche su Twitter: “L’arroganza di chi si sente intoccabile”

A giudicare dalle risposte, la posizione di Briatore è condivisa su Instagram ma non si può dire lo stesso su Twitter, dove fioccano critiche e insulti: “Bisogna proprio avere la faccia di Briatore per dire certe cose. Il disprezzo verso i poveri, l’arroganza di chi si sente intoccabile. Sembra uscito da un romanzo di Dickens dell’800, invece è solo cringe”, si legge in un tweet della deputata Chiara Gribaudo; e ancora “Non ho mai visto ricchi diventare tali senza il lavoro dei poveri” scrive l’attore Fabio Canini. “Da povero per una ventina di anni ho dato lavoro a 10 padri di famiglia. Sono rimasto povero ma non schifo i ricchi. Schifo lui però”, scrive un altro utente.