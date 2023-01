Verissimo, anticipazioni sabato 28 e domenica 29 gennaio 2023: chi sono gli ospiti

Sabato 28 e domenica 29 gennaio 2023, alle ore 16.30, su Canale 5, doppio appuntamento con “Verissimo”, condotto come sempre da Silvia Toffanin.

Le anticipazioni di Verissimo per il 28 e 29 gennaio 2023

Nella puntata di sabato 28 gennaio, per la prima volta a Verissimo sarà ospite una grande campionessa del salto in alto italiano: Sara Simeoni, in libreria con “Una vita in alto”. In studio, una cantante dal fascino senza tempo Rosanna Fratello, l’energia di Fabio Rovazzi e direttamente dalla fucina di talenti di “Amici” la ballerina Giulia Stabile. E ancora, intervista di coppia per Veronica Ciardi e il calciatore Federico Bernardeschi. Infine, a Verissimo la drammatica esperienza vissuta dall’influencer e imprenditrice Alice Campello, da qualche giorno mamma per la quarta volta.

Invece all’interno della puntata di domenica 29 gennaio, saranno ospiti del talk show di Canale 5: Barbara D’Urso, che all’impegno in tv sta per affiancare, dopo molti anni, quello a teatro, Paola Barale e Paola Caruso, che sta affrontando un periodo molto complicato della sua vita. E ancora, Benedetta Parodi in studio con le figlie maggiori Matilde ed Eleonora. Infine, prima intervista tv di coppia per Ezio Greggio e la fidanzata Romina.

L’intervista alla neo mamma Alice Campello

Una giovane donna dolcissima, che è diventata da poco mamma della sua Bella: Alice Campello sarà ospite a Verissimo sabato 28 gennaio. Dopo la nascita della quarta figlia, Alice Campello ha vissuto dei momenti molto difficili, dovuti ad alcune complicazioni dopo il parto, per cui è finita in terapia intensiva. Di recente, l’imprenditrice e influencer, parlando dei suoi problemi di salute, ha affermato: “Se sono viva è grazie ai donatori di sangue. Non mi ero mai resa conto dell’importanza di donare sangue, prima del parto e prima che mi capitasse quello che mi è capitato. Sono le tipiche cose che pensi che non ti succederanno mai e poi quanto succedono ti rendi conto quanto siano importanti questi gesti”.