Uomini e Donne, anticipazioni registrazione: Federico ha scelto Carola?

Uomini e Donne il più famoso e seguito dating show di Canale 5 non smette di regalare agli affezionati telespettatori sorprese ed emozioni! Tutti gli occhi sono puntati sulle imminenti scelte dei tronisti in studio, ovvero Lavinia Mauro e Federico Nicotera. Per entrambi ci sono due corteggiatori ma, com’è noto, solo uno verrà scelto per proseguire ed approfondire la conoscenza fuori dal programma. La nuova registrazione del programma è stata effettuata oggi, sabato 28 gennaio, e diversi elementi lasciano pensare che il momento della scelta per uno dei due tronisti suddetti sia vicino. Cosa succederà?

Uomini e Donne, il tronista Federico Nicotera eliminerà Carola? Cosa vedremo oggi, l’esterna

Le anticipazioni della prossima puntata di Uomini e Donne

Una situazione di grande incertezza caratterizza i troni dei due ragazzi che adesso dovranno però schiarirsi le idee e decidere quale sarà la persona con la quale decideranno di approfondire la conoscenza fuori dal programma. Tuttavia, il momento della scelta per uno dei due tronisti potrebbe essere vicino. Di chi si tratterà, chi sarò pronto a compiere quest’importante passo? Le indiscrezioni che in queste ore stanno dilagando sui social sono riconducibili ad un video pubblicato su Instagram da Raffaella Mennoia che è una delle principali collaboratrici di Maria De Filippi. Quest’ultima nel video sopracitato ha inserito una canzone di Blanco e sono poi comparsi petali rossi, elementi questi che il pubblico da casa conosce bene.

Le ipotesi

Infatti i petali sono un simbolo, un elemento inequivocabile della trasmissione perché simboleggiano il momento della scelta. Ecco perché si è ipotizzato che proprio nella giornata di oggi si terrà la fatidica scelta che poi verrà resa nota nella puntata di lunedì. Ora però una domanda appare più che legittima, chi farà quest’importante e decisivo passo? Il tronista Federico o Lavinia? Tra i due, il tronista che sembra avere un pochino le idee più chiare pare essere Federico ma al momento queste sono solamente delle ipotesi. Per sapere come andrà a finire, se ci sarà o meno una scelta e chi sarà il tronista pronto ad uscire dal programma, i telespettatori dovranno portare ancora un po’ di pazienza e aspettare la messa in onda dell’amata trasmissione.