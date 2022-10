Uomini e Donne, il tronista Federico Nicotera eliminerà Carola? Cosa vedremo oggi, l’esterna

Maria De Filippi continua a far battere il cuore e ad emozionare decine e decine di telespettatori con il dating show più amato di sempre. Stiamo parlando di Uomini e Donne, trasmissione che a partire dalle 14.45 su Canale 5 tiene incollati allo schermo gli affezionati telespettatori. Ma cosa vedremo oggi?

Uomini e Donne: ecco cosa vedremo nella puntata di oggi

Oggi, giovedì 13 ottobre, nel corso della puntata ampio spazio verra dato al trono classico e al tronista romano Federico Nicotera. In particolare, verrà mostrata l’esterna che il ragazzo ha fatto con Carola e a quanto pare le cose tra i due non sono andate esattamente nel verso sperato. I ragazzi in studio avranno modo di confrontarsi, anche attraverso dei toni piuttosto accessi, ma faticheranno a trovare un punto di incontro.

I caratteri decisi di entrambi i giovani sono emersi anche durante la prima esterna, dove si è creata un’atmosfera piuttosto scoppiettante. Tuttavia, Federico, complice anche la curiosità nei confronti di Carola ha deciso di proseguire la sua conoscenza. Come detto però i due quest’oggi appaiono su due lunghezze d’onda diverse e chiedersi se Federico eliminerà o meno la ragazza appare lecito, comprensibile. Per scoprirlo dovremo però attendere l’inzio della trasmissione!

Ma non solo il trono classico. Quest’oggi nel salotto di Maria De Filippi dopo le polemiche scatenate da Tina Cipollari ci sarà spazio anche per la veterana Ida Platano che nel corso di queste settimane è stata al centro di diverse polemiche non solo con Riccardo ma anche con Roberta di Padua che attualmente sta conoscendo Alessandro. Tuttavia, Ida, sembra adesso voler voltare definitivamente pagina e mettersi in gioco. È infatti uscita con Claudio e le cose tra loro sembrano essere andate bene. Claudio sarà la persona giusta per lei?