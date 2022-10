Uomini e Donne, anticipazioni 13 ottobre 2022: le esterne dei tronisti, oggi trono Over o classico?

Dopo aver visto al centro dello studio Federica Aversano e il suo corteggiatore Alessio, che poi ha deciso di dichiararsi per Lavinia, oggi torna il penultimo appuntamento con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Maria De Filippi, padrona indiscussa, lascerà spazio alle avventure dei protagonisti del trono Over o l’attenzione sarà, ancora una volta, sui tronisti, magari su Federico Dainese e Federico Nicotera? In ogni caso, l’obiettivo del programma è uno: trovare l’amore, innamorarsi.

Oggi l’esterna di Federico con Carola a Uomini e Donne?

Non è nulla di certo, ma probabilmente oggi verrà lasciato spazio a Federico Nicotera, l’ingegnere romano che ha deciso di mettersi in gioco e conoscere delle ragazze. Il tronista è uscito in esterna ancora una volta con Carola, la ragazza che sembra forte, ma che sicuramente nasconde un animo sensibile? La conoscenza tra i due prosegue bene o l’atteggiamento della ragazza frena il giovane, che non ha nascosto di sentirsi in difficoltà e in imbarazzo?

Ida e Claudio: come procede la conoscenza

Spazio, poi, potrebbe essere lasciato a Ida Platano, la dama spesso chiacchierata, che ha deciso di archiviare, una volta per sempre, la storia con il suo ex Riccardo. Ida, ora, sta frequentando Claudio, un nuovo cavaliere del parterre maschile: sarà la volta buona? E Alessandro, che sta conoscendo Roberta, è un ricordo lontano? O ci sarà un ritorno di fiamma?

Oggi trono Over o classico

Come sempre, quindi, nella puntata di oggi ci potrebbe essere un ‘mix’. Maria De Filippi potrebbe lasciare spazio ai protagonisti del trono Over, ma anche ai giovani ragazzi. Non ci resta, quindi, che sintonizzarci su Canale 5 a partire dalle 14.45!