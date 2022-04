Ida Platano di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, ex marito, Instagram, figlio, Riccardo Guarnieri

Uomini e Donne. Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Uomini e Donne. Al centro dello studio Ida Platano: sta frequentando qualcuno? E’ pronta a rimettersi in gioco? Ebbene sì, da settimane sta conoscendo Alessandro Vicinanza, un giovane imprenditore di Salerno.

Chi è Ida di Uomini e Donne

Ida Platano è nata in Sicilia nel 1982. La dama di Uomini e Donne è alta 1,69 cm e pesa circa 50 kg. Dopo la sua adolescenza in Sicilia decide di trasferirsi al nord Italia per trovare lavoro, si stabilisce a Brescia dove apre un salone di bellezza e lavora come parrucchiera. All’età di 18 anni si sposa con un uomo con il quale avrà una relazione di circa 10 anni. Al termine di questo amore Ida ha avuto altre piccole storie, da una di queste nasce il figlio Samuele.

La storia con Riccardo

Da anni è una dama del parterre femminile ed è stata al centro dello studio, tantissime volte, per la sua storia d’amore con Riccardo. Tra alti e bassi, i due avevano deciso di uscire mano nella mano dalla trasmissione, ma qualcosa fuori dalle telecamere non è andato come speravano. Continui litigi, incomprensioni, al punto che i due hanno interrotto la frequentazione. E Riccardo si è rimesso in gioco sotto i riflettori, ha partecipato di nuovo a Uomini e Donne e qui si è innamorato di Roberta. Ma anche in questo caso la storia sembra giunta al capolinea.

Il ritorno in studio

Riccardo Guarnieri è sicuramente uno dei protagonisti di Uomini e Donne del Trono Over. Nel programma di Maria De Filippi, infatti, ha conosciuto e si è innamorato di Ida Platano, la dama di Brescia che ora sta frequentando un altro uomo. Riccardo e Ida hanno avuto una lunghissima storia, molto tormentata, tra tanti alti e bassi. La gelosia, la distanza, il poco dialogo, fino alla rottura definitiva. Ora che Riccardo è di nuovo nella trasmissione, ci sarà un ritorno di fiamma? O i presupposti non raccontano nulla di buono?

La frequentazione con Alessandro

Dopo diverse delusioni, prima con Riccardo, poi con Marcello e Diego, Ida è pronta a rimettersi in gioco. E sempre a Uomini e Donne ha conosciuto Alessandro Vicinanza, un ragazzo di Salerno. Lui ha 39 anni, lavora in un’azienda di famiglia, anche se, in precedenza, ha lavorato come commercialista per due anni. E’ laureato in economia e da settimane i due stanno uscendo insieme. Tra non poche discussioni e fraintendimenti. Da una parte la gelosia di lei, dall’altra gli stili di vita diversi e l’intenzione di Alessandro di restare a Salerno, di non trasferirsi in futuro a Brescia. I due riusciranno a trovare un punto di incontro? In realtà, no. E Ida ora ha deciso di conoscere meglio Ilie.

Instagram

Ida è molto seguita su Instagram. Con il suo account @idaplatano vanta 535 mila followers.