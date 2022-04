Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne: chi è, età, che lavoro fa, vita privata, Instagram, Roberta e Ida

Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. La trasmissione non smette mai di regalare colpi di scena e oggi, dopo un periodo lungo di assenza, è ritornato in studio il cavaliere Riccardo Guarnieri, uno dei più chiacchierati e discussi. Proprio lui che ha avuto in passato una storia d’amore con Ida Platano.

Chi è Riccardo Guarnieri di U&D

Riccardo Guarnieri ha 41 anni ed è nato a Statte, in provincia di Taranto, dove tutt’oggi vive assieme ai suoi genitori (dopo la fine dell’ultima relazione con una donna con la quale conviveva). Per quanto riguarda il suo lavoro, invece, ha raccontato di stare in cassa integrazione, ora infatti non starebbe attraversando un bel periodo.

Riccardo è cresciuto con una sorella e un fratello ai quali è molto legato, così come ai suoi nipotini. La sua storia più importante, prima di Ida, è stata caratterizzata da una convivenza tormentata: al fine della quale è tornato in casa dai genitori.

La storia d’amore con Ida Platano

Riccardo Guarnieri è sicuramente uno dei protagonisti di Uomini e Donne del Trono Over. Nel programma di Maria De Filippi, infatti, ha conosciuto e si è innamorato di Ida Platano, la dama di Brescia che ora sta frequentando un altro uomo. Riccardo e Ida hanno avuto una lunghissima storia, molto tormentata, tra tanti alti e bassi. La gelosia, la distanza, il poco dialogo, fino alla rottura definitiva. Ora che Riccardo è di nuovo nella trasmissione, ci sarà un ritorno di fiamma? O i presupposti non raccontano nulla di buono?

La relazione con Roberta

Dopo aver interrotto la storia d’amore con Ida Platano nell’estate del 2020, Riccardo si è rimesso in gioco e ha partecipato ancora una volta a Uomini e Donne. Qui ha incontrato per la seconda volta Roberta di Padua, una dama di Cassino. E tra un bacio e l’altro, i due si sono innamorati e hanno deciso di uscire mano nella mano dalla trasmissione a maggio dello scorso anno. Storia che, però, è naufragata presto.

Instagram di Riccardo Guarnieri

Su Instagram potete trovarlo come @riccardo_guarnieri dove vanta un profilo vanta oltre 500 mila followers.