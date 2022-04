Gloria di Uomini e Donne del trono Over: chi è, età, lavoro, Armando e Mirko, Instagram, Riccardo Guarnieri

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Tra le nuove dame del parterre femminile anche Gloria, ma conosciamola meglio!

Chi è Gloria di Uomini e Donne

Gloria è una nuova dama del parterre femminile di Uomini e Donne, ma non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata, sul suo lavoro: sicuramente impareremo a conoscerla durante il suo percorso. Sappiamo che è uscita con Armando, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati della trasmissione, e pare si sia trovata molto bene. ‘Amo come mangia Armando, fa l’amore con il cibo’ – ha detto la donna. Sarà la volta buona? Gloria, però, è uscita anche con Mirko. Chi sceglierà tra i due?

L’interesse di Alessandro

Alessandro Vicinanza, dopo aver interrotto la storia d’amore con Ida Platano, ha dichiarato di essere interessato a Gloria. Lei, però, non è convinta e non ricambia: ‘è un bellissimo ragazzo, ma per quello che ho visto la mia risposta è no’. Così, è stata chiara la dama. Alessandro, quindi, con chi si metterà in gioco? Prova ancora qualcosa per Ida? Per lui, intanto, sono arrivate due nuove corteggiatrici: tra di loro si nasconderà quella giusta?

Il bacio con Riccardo Guarnieri

Dopo la fine della storia, se così vogliamo definirla, con Armando, Gloria ha deciso di frequentare e conoscere meglio Riccardo Guarnieri, l’ex fidanzato di Ida Platano che è ritornato a Uomini e Donne per trovare l’amore. I due, in base a quanto hanno raccontato, hanno trascorso due piacevoli serate e nel corso della seconda è scattato anche un bacio passionale. Sarà la volta buona per entrambi?