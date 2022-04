Uomini e Donne, anticipazioni puntata 6 aprile 2022: il ritorno di Riccardo Guarnieri

Dopo aver visto al centro dello studio Armando, tra non poche discussioni, l’esterna di Luca con Soraia con l’arrivo della nuova corteggiatrice Aurora e la conoscenza tra la tronista Veronica e Federico, oggi torna l’appuntamento del pomeriggio di Canale 5 con Uomini e Donne. E torna, molto probabilmente, uno dei protagonisti più chiacchierati e discussi delle scorse edizioni: Riccardo Guarnieri.

Ida Platano tra Ilie e Alessandro

Oggi, molto probabilmente, i riflettori saranno puntati su Ida Platano, la dama che dopo aver chiuso, con non poche difficoltà, la storia d’amore con il giovane Alessandro Vicinanza, ha deciso di rimettersi in gioco e di conoscere Ilie, un 47enne romano. I due sono già usciti insieme, tra risate e spensieratezza: nascerà l’amore? O questa apparente serenità verrà turbata dal ritorno in studio del suo ex fidanzato, Riccardo Guarnieri? La dama, d’altra parte, non si è mai nascosta e ha spesso dichiarato di essere stata davvero innamorata. Al punto che quando parla di lui continua a emozionarsi.

Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne?

Stando alle anticipazioni riportate dalla pagina Instagram ‘Uominiedonneclassicoeover’, Riccardo Guarnieri dovrebbe ritornare in studio. Dopo la storia d’amore con Ida e quella con Roberta, il cavaliere pugliese è di nuovo single, pronto a mettersi in gioco: riuscirà a trovare la donna giusta per lui? E Ida, come reagirà? Ci sarà un ritorno di fiamma?

Alessandro e Pinuccia

Dopo lo spazio dedicato a Ida, molto probabilmente Maria De Filippi farà sedere al centro dello studio Alessandro, l’arzillo 92enne, e Pinuccia, la dama spesso ‘presa di mira’ dall’opinionista Tina. La donna vorrebbe ricominciare una frequentazione, mentre per Alessandro tra i due può esserci solo una bella amicizia. Niente di più!