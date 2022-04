Aurora, chi è la nuova corteggiatrice di Luca Salatino: età, lavoro, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito di sempre. Al centro dello studio Luca Salatino, lo chef e pugile romano, che sta frequentando Lilli e Soraia. Baci passionali, chimica e complicità. Ma, a quanto pare, il tronista avrebbe deciso di uscire anche con un’altra corteggiatrice, che si chiama Aurora.

Chi è Aurora di Uomini e Donne

Aurora è una bellissima ragazza, ha diversi tatuaggi sul corpo e dall’accento sembrerebbe essere del Nord. Infatti, poi si è presentata e raccontata: Aurora vive a Milano, ha avuto il Covid, ma Luca ha deciso di aspettarla e di fare con lei un’altra esterna. I due si sono incontrati in un centro per massaggi, lei si è lasciata andare e ha spiegato di non essere molto brava a parole. “Faccio fatica ad aprirmi, non dimostro affetto verbale, ma lo faccio con i gesti”. Tra i due la complicità non manca, c’è l’attrazione fisica e questo è evidente. Ad Aurora di Luca piacciono i suoi occhi, le sue labbra e quel ‘dentino storto’ perché a volte anche i difetti possono diventare dei punti di forza, distintivi. L’esterna si è conclusa con un lungo abbraccio sulle note di Gianna Nannini e del suo ‘Complici’. Loro, in effetti, complici lo sono. E anche tanto.

La reazione di Soraia e Lilli

Soraia e Lilli, le due corteggiatrici di Luca, non hanno certo preso bene la nuova ‘arrivata’ e la decisione del tronista di frequentarla. D’altra parte, con loro ci sono stati più baci ed esterne molto emozionanti. Non sono bastate? Aurora scombussolerà tutti i piani?