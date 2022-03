Ilie, chi è il nuovo corteggiatore di Ida Platano a Uomini e Donne: età, lavoro, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più famoso e amato di sempre. Al centro dello studio, ancora una volta, Ida Platano, la dama del parterre femminile che dopo la delusione avuta con Alessandro Vicinanza, ha deciso di rimettersi in gioco. E di conoscere Ilie, il corteggiatore che ha partecipato alla trasmissione per conoscerla meglio.

Chi è il nuovo corteggiatore di Ida

Ilie, un nome particolare e sicuramente poco noto, ha 47 anni e vive a Roma, città dove è nato. Qui lavora in smart working, è un manager di una società con base negli Stati Uniti. Sembra un uomo molto elegante, protettivo e dolce. Ha raccontato di non essere sposato e di non avere figli. Sarà la volta buona per Ida? “Sono piacevolmente imbarazzato, mi fa piacere perché le cose che magari vorrei dirle qui non riesco a farlo, sono molto da vivi la vita e mi piacerebbe sapere più di lei” – ha detto il corteggiatore.

Chi è Ida e la rottura con Alessandro

Ida Platano è nata in Sicilia nel 1982. La dama di Uomini e Donne è alta 1,69 cm e pesa circa 50 kg. Dopo la sua adolescenza in Sicilia decide di trasferirsi al nord Italia per trovare lavoro, si stabilisce a Brescia dove apre un salone di bellezza e lavora come parrucchiera. All’età di 18 anni si sposa con un uomo con il quale avrà una relazione di circa 10 anni. Al termine di questo amore Ida ha avuto altre piccole storie, da una di queste nasce il figlio Samuele.

Ultimamente, a Uomini e Donne ha conosciuto e frequentato per diverse settimane il giovane Alessandro Vicinanza. Tra i due però, nonostante la complicità, la storia non è decollata: diversi i punti di vista, troppi distanti gli stili di vita. Da una parte Ida, con un lavoro a Brescia e la responsabilità di un figlio, dall’altra Alessandro che non ha mai nascosto di essere sì attratto, ma non innamorato. Da qui la decisione di interrompere e di prendere due strade diverse. Quella di Ida ora andrà verso Ilie? Sarà questa la direzione?