Uomini e Donne, anticipazione registrazione: la scelta di Federico e Lavinia, ultime news

Uomini e Donne. Cresce la curiosità rispetto alle scelte dei tronisti Federico Nicotera e Lavinia Mauro. La registrazione della prossima puntata del programma – che ricordiamo va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45 – sarà effettuata domani e tutti i riflettori sono puntati proprio sulla scelta dei ragazzi che dovranno decidere se approfondire o meno la conoscenza, fuori dallo studio di Maria De Filippi, con uno dei loro due corteggiatori. Chi sceglieranno? Di seguito qualche piccola anticipazione della puntata.

Uomini e donne, cosa vedremo nella prossima puntata?

Finalmente, per il tronista Federico Nicotera potrebbe avvicinarsi il momento della scelta. Il che vuol dire che il ragazzo, ingegnere di professione, potrebbe uscire dallo studio del famoso dating show con una della donne che ha imparato a conoscere all’interno del programma. Le corteggiatrici di Federico sono Alice e Carola, ragazze molto diverse tra loro, con chi delle due Federico deciderà di approfondire la conoscenza? I fan della trasmissione scommettono che la scelta ricadrà su Carola ed Alice, nel caso in cui non dovesse essere la scelta, potrebbe comunque continuare la sua avventura all’interno del programma.

La scelta di Lavinia

Ma non solo Federico. Al centro della scena anche la tronista Lavinia Mauro. Infatti, il momento della scelta si avvicina anche per lei! I corteggiatori che hanno fatto breccia nel suo cuore sono Alessio Corvino e Alessio Campoli, con quale due due Lavinia vorrà approfondire la conoscenza fuori dal programma? Alti e bassi hanno caratterizzato la conoscenza di Lavinia con entrambi i ragazzi che, al netto delle fisiologiche incomprensioni, si sono però dimostrati in grado di catturare le attenzioni della giovane. Chi avrà la meglio? Per scoprire quali saranno le scelte dei tronisti, Federico Nicotera e Lavinia Mauro, gli affezionati telespettatori dovranno portare ancora un po’ di pazienza ma l’effetto sorpresa sarà certamente garantito!