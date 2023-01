Ilary Blasi presenta Bastian alla famiglia e agli amici: le foto insieme in montagna

Non è un’avventura quella di Ilary Blasi, l’ex moglie di Francesco Totti, e Bastian Muller Pettenpohl, l’imprenditore tedesco che da qualche tempo fa coppia con la showgirl, seppure in gran segreto. La storia tra i due sembra essere una cosa seria visto che in un lungo fine settimana sulla neve in Trentino la conduttrice ha presentato Bastian alla sorella Silvia, al cognato e agli amici.

Vacanza in montagna con amici, parenti e Bastian

Dopo essersi concessa una vacanza in Thailandia e poi a Parigi con il suo nuovo fidanzato, stavolta in una gita in montagna, la presentatrice dell’Isola dei Famosi si è fatta immortalare in una foto di famiglia nella quale appare anche Bastian che fino ad ora era rimasto sempre dietro le quinte.

Finora la presenza dell’imprenditore tedesco era avvolta da un alone di mistero, tanto che in molti avevano creduto che non esistesse. Di fronte alla foto pubblicata su Instagram e rimbalzata su internet velocemente non c’è più alcun dubbio circa la presenza dell’uomo e il legame con Ilary che sembra sempre più distante dalla storia con ‘er pupone’.

Ma la showgirl continua a postare foto da sola

Anche se anche in questa occasione Ilary preferisce continuare a postare foto nelle quali appare sola sulle piste da sci o magari con la sorelle o con le amiche, ma mai insieme a Bastian. Forse la showgirl non è ancora pronta all’ufficializzazione della storia anche se nella precedente vacanza in montagna con l’amica di sempre Michelle Hunziker, aveva presentato l’imprenditore anche alla piccola Isabel.

Stavolta non ha avuto scelta visto che il cognato Ivan Peruch ha scelto di postare le foto di gruppo nelle quali compare anche Bastian e follower della Blasi e curiosi non hanno mancato di condividere e far girare l’immagine della nuova fiamma dell’ex moglie di Francesco Totti.