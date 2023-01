Francesco Totti e Noemi Bocchi sono in crisi? Ultime news sulla coppia

Tira aria di forte crisi tra Noemi Bocchi e Francesco Totti. Da qualche giorno, infatti, gira voce che i due potrebbero aver preso le distanze in maniera del tutto inaspettata. Dopo un’iniziale passione tra i due, con tanto di scambio di anelli al dito, la decisione di andare a convivere e diverse vacanze fatte insieme, la coppia starebbe vivendo un momento di forte stress e tensione.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: coppia in crisi? Ecco cosa sappiamo

A confermare le voci di crisi sarebbero gli esperti di gossip italiano, che riportano segnalazioni di una Bocchi e Totti litigare in pubblico. Un altro utente dice di aver notato l’assenza di Noemi a una serata in cui invece era presente anche l’ex giocatore Francesco Totti, in un fatto molto insolito, considerato come i due dopo l’ufficializzazione della loro relazione, sono sempre apparsi insieme pubblicamente e con il sorriso sulle labbra.

Il segnalatore oltretutto spiega che i due si sarebbero realmente lasciati, al punto che l’ex capitano della Roma non indosserebbe più al dito l’anello che si erano scambiati pochi mesi fa. L’ex campione dei giallorossi continuerebbe però a vivere appartamento di Roma Nord, che hanno preso insieme poco tempo fa. A confermare un simile scenario sarebbero le storie e i TikTok di Chanel Totti, ovvero la figlia del pupone e di Ilary Blasi, che fa intuire l’attuale stato sentimentale del padre. In questi giorni, infatti, che la conduttrice de L’Isola dei Famosi è in vacanza in montagna con il nuovo compagno Bastian e altri suoi amici, la secondogenita si sarebbe trasferita definitivamente dal proprio padre e proprio dalle sue storie emergerebbe un riferimento al potenziale ritorno della mamma. I due ballano una canzone che sarebbe stata storicamente del campione e della sua ex. Che ci sia addirittura aria di ritorno di fiamma?