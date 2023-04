Matteo Berrettini, su Instagram annuncia la relazione con Melissa Satta. I suoi tifosi: “Fai meno gossip e pensa più al tennis”

Matteo Berrettini pensava di vedere tanti auguri per i suo fidanzamento con Melissa Satta, ma non è stato così. I suoi tifosi, o quelli che seguono il mondo del tennis, hanno contestato la sua nuova relazione. Infatti, sotto il suo post Instagram dove annunciava il fidanzamento con la showgirl italiana, gli utenti lo hanno contestato. Fatidica la frase: “Matteo fai meno gossip e pensa di più al tennis”, con lo slogan che ripercorre anche le deludenti prestazioni del tennista in questo periodo.

Matteo Berrettini contestato su Instagram per la relazione con la Satta

“Più tennis e meno gossip”. Così i tifosi di Berrettini accolgono la sua nuova relazione con Melissa Satta, lasciano spiazzato il tennista. Se pensava di alleviare le delusioni sportive con questa nuova storia d’amore, Matteo in queste ore dovrà ricredersi. Sono i suoi stessi tifosi a chiedergli una maggiore serietà sul campo da tennis. Il tennista seguirà il consiglio? Chissà. Intanto, la storia tra lo sportivo e la showgirl è stata ufficializzata, dopo mesi di indiscrezioni sulle maggiori testate di gossip italiane.

La storia di una relazione tra Melissa e Matteo era partita lo scorso gennaio, quando i due ragazzi erano stati avvistati a vedere la partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Lyon Villeurbane. Oggi hanno voluto annunciare pubblicamente la loro relazione attraverso Instagram, godendosi una vacanza a Miami lontano dall’Italia e magari anche distanti dalle delusioni sportive del tennista. Ma cuore a parte, forse Berrettini deve tornare a pensare seriamente alla dimensione sportiva. Al primo turno dei Masters 1000, Matteo è subito uscito, nonostante le aspettative sul suo rendimento al torneo. Potremmo parlare di uno di quei casi dove “lo sportivo ha la testa altrove e le prestazioni lo dimostrano”. Eppure parliamo di un ragazzo di 26 anni, nel pieno della maturità agonistica e che oggi potrebbe consacrarsi come uno dei migliori tennisti del mondo in circolazione. Ma fa notizia solo per il gossip.