GF VIP, stasera la seconda lettera di Marco Bellavia ad Alfonso Signorini: le anticipazioni di lunedì 10 ottobre

Continuano i colpi di scena al Grande Fratello Vip. Nella puntata che andrà in onda questa sera si tornerà nuovamente sul ‘caso’ di Marco Bellavia ed in particolare Alfonso Signorini leggerà la seconda lettera che l’ex gieffino ha rivolto ai propri coinquilini.

GF Vip, ‘caso’ Bellavia: la prima lettera di Marco

Com’è noto, Marco ha deciso di abbandonare la casa a seguito del malessere psicologico che da diversi giorni lo accompagnava ed al quale gli altri concorrenti del programma non hanno saputo trovare una risposta. Bullizzato e deriso dai coinquilini, Marco ha preferito fare un passo indietro decidendo, per l’appunto, di abbandonare la casa dei Vipponi.

Durante la puntata che è andata in onda lo scorso 6 ottobre, Marco aveva fatto recapitare nella casa una lettera indirizzata ai suoi ex coinquilini nella quale ha messo nero su bianco le proprie sensazioni senza lesinare commenti sull’atteggiamento avuto dagli altri partecipanti, eccezion fatta per Pamela Prati con la quale l’uomo ha intrattenuto da sempre un ottimo rapporto.

Lo ‘spoiler’ della Panicucci a Mattino 5

Nella puntata che andrà in onda questa sera, Marco tornerà nuovamente a farsi sentire ma, al momento, le motivazioni alla base di questo gesto non sono note. Ad anticipare l’arrivo nella casa di una seconda lettera da parte di Bellavia è stata Federica Panicucci che nel corso dell’ultima puntata di Mattino 5 ha dichiarato: ‘

Voglio darvi uno spoiler. Uno spoiler importante perché questa sera ci sarà una nuova lettera di Marco Bellavia. Una lettera che è arrivata direttamente ad Alfonso Signorini, che Signorini questa sera in diretta leggerà a tutti noi. Immaginiamo che avrà ulteriori contenuti sui quali discutere’.

Cosà vorrà dire Marco ai suoi ex compagni di viaggio? Riserverà loro parole di perdono? Non ci resta che sintonizzarci questa sera su Canale e scoprirlo!